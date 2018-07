0 CONDIVISI Condividi Tweet

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno ha il suo trailer ufficiale italiano. M2 Pictures ha presentato il sequel del prison movie diretto da Mikael Hafstrom nel 2013, capace di incassare 137 milioni di dollari in tutto il mondo. Sylvester Stallone torna a vestire i panni dell’esperto di sicurezza strutturale Ray Breslin, ma stavolta al suo fianco non c’è più Arnold Schwarzenegger. Il buon Schwarzy è stato sostituito da Dave Bautista, ex wrestler lanciato a Hollywood dal personaggio di Drax nella saga dei Guardiani della Galassia.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, trailer italiano online

In questo sequel diretto da Steven C. Miller (First Kill, I predoni, Silent Night), ritroviamo Breslin anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”. Ora Ray è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu (Xiaoming Huang), maestro di wing chun e membro del team, viene rapito e imprigionato all’interno di una labirintica prigione computerizzata, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico.

Escape Plan 2, uscita al cinema il 22 agosto 2018

Sceneggiato da Miles Chapman (Escape Plan – Fuga dall’inferno), Escape Plan 2 è stato un grosso flop negli Stati Uniti e in Cina: costato 20 milioni di dollari, ne ha incassati appena 14. Un fallimento che ha messo in stand-by l’uscita del terzo e ultimo capitolo della trilogia, intitolato Devil’s Station e diretto da John Herzfeld (Bobby Z, il signore della droga, 15 minuti – Follia omicida a New York). Escape Plan 2: Hades (questo il titolo originale, che sta per High Asset DEtention Service) vede nel cast anche Jaime King, Jesse Metcalfe, Wes Chatham, Titus Welliver e Curtis “50 Cent” Jackson. Distribuito da M2 Pictures, il film sarà dal 22 agosto al cinema.