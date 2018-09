0 CONDIVISI Condividi Tweet

Euforia trailer ufficiale online per la seconda prova da regista di Valeria Golino. Presentato con successo a Cannes nella sezione Un Certain Regard, il film ha per protagonisti una coppia di attori che funziona a meraviglia: Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Due “fratelli diversi” per carattere e stile di vita. Matteo (Scamarcio) è il più giovane. Imprenditore di successo, è una persona tanto affascinante quanto spregiudicata e dinamica. Ettore (Mastandrea) è il maggiore. Vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro.

Euforia trailer del film di Valeria Golino

Diametralmente opposti, Matteo ed Ettore sono costretti ad incontrarsi forzatamente quando la malattia li obbliga a riavvicinarsi. Sarà allora che un’occasione dolorosa si trasformerà in un momento in cui scoprirsi, riconoscersi, amarsi e ritrovarsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia. Nel cast, sono presenti anche Isabella Ferrari (Michela, l’ex moglie di Ettore), Valentina Cervi (Tatiana, la migliore amica di Matteo) e Jasmine Trinca (Elena, la nuova compagna di Ettore).

Euforia film Golino al cinema dal 25 ottobre

La storia di Euforia, scritta da Golino con Francesca Marciano, Valia Santella e la collaborazione di Walter Siti, è ispirata a fatti realmente accaduti nella vita di un amico della regista. “Nonostante sia molto personale, qualcosa che riguarda la famiglia di una persona a me cara, è qualcosa con cui tutti possiamo relazionarci. È un’opportunità per esaminare la vita moderna e lo stato d’animo con cui viviamo”, ha spiegato Golino. Prodotto da HT Film e Indigo con Rai Cinema, il film conta sulla fotografia di Gergely Poharnok, il montaggio di Giogiò Franchini e le musiche di Nicola Tescari. Distribuito da 01Distribution, Euforia è al cinema dal 25 ottobre. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.