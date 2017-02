0 CONDIVISI Condividi Tweet

Falchi trailer ufficiale online per il nuovo thriller d’azione diretto da Toni D’Angelo, un poliziesco ambientato in una Napoli coacervo di nazionalità, culture e criminalità disparate. Prodotto da Minerva, Bronx e Rai Cinema, il film vede Fortunato Cerlino e Michele Riondino nei panni dei “falchi” Peppe e Francesco, due poliziotti della Squadra Mobile che si troveranno ben presto oltre la legge per combattere la battaglia definitiva contro il nemico più duro e spietato.

Falchi trailer ufficiale del poliziesco di Toni D’Angelo

Sconvolti da una tragedia personale, i due falchi inizieranno una lotta senza esclusione di colpi contro una spietata e potente organizzazione criminale. Insieme ai due protagonisti, figurano nel cast anche Pippo Delbono, che interpreta il capo della polizia Marino, e la splendida Stefania Sandrelli, nel ruolo di Donna Arianna. Distribuito da Koch Media Italia, Falchi esce al cinema il 2 marzo 2017.

Napoli, la città delle mille contraddizioni. Peppe e Francesco, due falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile in sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese.