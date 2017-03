1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fast & Furious 8 secondo trailer italiano online per l’ottavo capitolo dell’action automobilistico dominatore al box office. Una delle saghe più famose e longeve di tutti i tempi torna al cinema dal 13 aprile con una grossa novità: Dom Toretto (Vin Diesel) ha tradito la famiglia ed è tornato al mondo del crimine, sedotto da una donna bella, spietata e misteriosa (Charlize Theron).

Mentre Ortiz (Michelle Rodriguez), Hobbs (Dwayne Johnson) e il resto del gruppo erano stati esonerati, Dom ha giocato sporco proprio con quelli che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra d’élite attraverserà il globo – organizzata da Mr. Nobody (Kurt Russell) e arricchita dal ritorno di Deckard Shaw (Jason Statham) – per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.

Fast & Furious 8 secondo trailer italiano online

Sulla scia del successo di Fast & Furious 7 (6° maggiore incasso della storia del cinema con oltre 1 miliardo e mezzo di dollari), dopo il primo trailer Fast & Furious 8 promette una nuova dose di autoscontri, botte e adrenalina come se non ci fosse un domani. Diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton), il film vede nel cast anche i soliti noti Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e le new entry Scott Eastwood e Helen Mirren.