1 CONDIVISI Condividi Tweet

Game of Thrones 8 sta arrivando…o quasi. La rete televisiva HBO ha lanciato una serie di trailer riguardanti tutti i programmi tv che prossimamente saranno sui suoi schermi (tra questi anche True Detective 3), compreso il primo videoclip ufficiale della serie più amata degli ultimi tempi.

Primo trailer ufficiale di Game of Thrones 8: tutti i dettagli

La HBO lancia un trailer dove sono mixate le immagini di quelli che saranno i programmi tv della prossima stagione, in particolare del 2019. Tra queste ci sono quelle che vedono protagonisti Kit Harington ed Emilia Clarke, rispettivamente Jon Snow e Daenerys Targaryen, nella prossima stagione di GOT 8. Si tratta degli ultimi 6 episodi della serie, con un finale epico, come anticipato dalla protagonista: “Cosa accadrà? Qualcosa di straordinario“.

Badget gargantuesco per sei episodi della durata di circa 80 minuti l’uno: “Hanno speso una quantità maggiore di denaro per meno episodi, quindi sarà ancora più grandioso della scorsa stagione. Stiamo provando cose nuove, sperimentando nuove tecniche di ripresa. Stiamo cercando di rompere i confini e superarli in queste ultime due stagioni“, ha dichiarato Harington. La produzione ha deciso di fare le cose in grande vista l’intenzione di ricevere una nomination per gli Emmy del 2019. Speriamo questo accada, visto che per essere nominati bisogna andare in onda entro il 31 maggio dello stesso anno, cosa che molto probabilmente non avverrà per i lunghi tempi di post-produzione.

La data di inizio di GOT 8 slitta ancora?

È un duro colpo, ma probabilmente la data di inizio dell’ottava stagione di Game of Thrones potrebbe slittare ulteriormente, stando a quanto dichiarato dal supervisore degli effetti visivi Joe Bauer: “Termineremo il lavoro che stiamo facendo su Game of Thrones 8 per l’anno prossimo, stiamo iniziando ora là post produzione. Faremo fatica a lavorare sulla stagione 8, continueremo almeno fino a maggio 2019, quindi mancano otto o nove mesi. A febbraio inizieremo le riprese del prequel, quantomeno del pilot, quindi avremo ancora parecchio da fare sulla stagione 8 quando inizieremo“.