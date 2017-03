2 CONDIVISI Condividi Tweet

Geostorm Teaser Trailer ufficiale online per lo strabiliante e catastrofico film diretto da Dean Devlin e sceneggiato da Kieran Mulroney e Michele Mulroney. Prodotto da Electric Entertainment e Skydance Productions, questo grido disperato dalla fine del mondo è interpretato da Gerard Butler, Ed Harris, Andy Garcia e Katheryn Winnick, protagonisti di un’esperienza che li sconvolgerà per sempre.

Geostorm Teaser Trailer ufficiale online

Il film è infatti un thriller apocalittico che segue la storia di due fratelli, i quali, in un momento critico per l’umanità, tenteranno di salvare il mondo da un’arma capace di creare cataclismi tramite il controllo del clima. Distribuito da Warner Bros, Geostorm sarà al cinema da novembre.

La storia: Un sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteo viene trasformato in un’arma per distruggere intere nazioni creando delle catastrofiche tempeste. Due fratelli formano un’alleanza per salvare il mondo dalla catastrofe.