Ghost in the Shell secondo trailer italiano online per il film basato sulla celebre serie di manga della Kodansha Comics, creata da Masamune Shirow e da cui Mamoru Oshii ha tratto un anime ormai di culto. Scarlett Johansson è la protagonista quest’avventura fantascientifica che arriverà nelle sale il prossimo 30 marzo e vede nel cast anche Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk e Juliette Binoche.

Ghost in the Shell racconta la storia dell’agente speciale Major, un singolare ibrido umano-cyborg a capo di una task force speciale, chiamata Section 9. Incaricata di fermare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 dovrà affrontare un nemico che ha un obiettivo davvero catastrofico: eliminare i progressi che la Hanka Robotic sta portando avanti con successo nel campo della cyber technology.

Diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore), il film è stato sceneggiato da Jamie Moss (La notte non aspetta). Per la Johansson, la sfida con un personaggio del genere è stata complessa e affascinante. “Non avrei mai pensato di ottenere il ruolo”, ha confessato in un’intervista a Marie Claire. “Avere un franchise con protagonista una donna è un’opportunità davvero rara. Sento certamente l’incredibile pressione della responsabilità, il peso sulle mie spalle a causa di qualcosa di così importante”. A giudicare dalle prime immagini, se l’è cavata alla grande.