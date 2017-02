0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotto dalla Fox Searchlight, Gifted – Il Dono del Talento trailer italiano ufficiale una intensa storia d’amore diretta dal regista Marc Webb (500 giorni insieme) e sceneggiata da scritto da Tom Flynn (Highboys and Lowboys), con Chris Evans nei panni di Frank uno zio che vuole dare il meglio alla sua nipotina rimasta orfana.

Gifted – Il Dono del Talento Trailer Italiano ufficiale

Tra gli interpreti principali anche Jenny Slate (che anche nella vita reale fa coppia con Chris Evans), Octavia Spencer, Lindsay Duncan e la piccola Mary interpretata da Mckenna Grace. Distribuito da 20th Century Fox, Gifted – Il Dono del Talento uscirà nelle sale dal 12 Aprile 2017.

Frank Adler sta crescendo da solo la nipote di sette anni Mary, figlia della defunta sorella, che si rivela essere un genio della matematica. L’uomo ha promesso alla sorella di crescere Mary, dandole una vita il più normale possibile.

Quando la nonna viene a conoscenza delle capacità della nipotina vorrebbe mandarla nelle più facoltose scuole per aiutare il suo talento, anche se questo rischia di allontanarla dai suoi coetanei. Zio e nonna hanno idee differenti su come crescere la bambina, per questo inizia una battaglia legale per la custodia, dove Frank rischia di perdere la patria potestà.