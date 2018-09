0 CONDIVISI Condividi Tweet

Universal Pictures ha presentato il trailer di Green Book, il film di Peter Farrelly che ha vinto il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival 2018. Viggo Mortensen e Mahershala Ali sono i protagonisti di questo road movie basato sulla vicenda realmente accaduta di Tony Lip e Don Shirley. La storia di un’amicizia inaspettata, nata nel 1962 lungo le strade della celebre linea Mason-Dixon. Ovvero la lingua di strada che nel periodo che precedette la guerra civile, fu considerata divisione ideale fra gli Stati schiavisti e non.

Green Book, trailer del film in odore di Oscar

Viggo Mortensen interpreta Tony Lip, un buttafuori italo-americano di New York rimasto senza lavoro. A caccia di un nuovo impiego dopo che il locale notturno in cui lavorava, il Copacabana, è costretto a chiudere, accetta di accompagnare in tour Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Negli Stati Uniti del 1962, il razzismo brucia e non è ancora stato sconfitto. Tra i due, inizialmente, non scorre buon sangue. Tony e Don sono totalmente diversi l’uno dall’altro. Ben presto si ritroveranno a stringere un legame profondo e inaspettato, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono.

Green Book, film trionfa a Toronto

In bilico tra commedia e dramma, il film fa riferimento nel titolo al Negro Motorist Green Book, la guida americana per “automobilisti negri” che negli anni Sessanta indicava locali, hotel e modi per viaggiare sicuri ed evitare pericoli e discriminazioni. Diretto da Peter Farrelly (a quattro anni da Scemo & + scemo 2, realizzato con il fratello Bobby) e scritto dal regista con Nick Vallelonga e Brian Currie, Green Book uscirà nelle sale americane il 21 novembre 2018, distribuito da Universal Pictures in tempo per l’eleggibilità agli Oscar 2019. In Italia la data d’uscita non è ancora stata annunciata, ma il film è previsto tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.