Guarda in alto trailer ufficiale online per il primo lungometraggio di Fulvio Risuleo. Il film del giovane regista romano esce nei cinema di tutta Italia il 18 ottobre 2018. Il protagonista è Giacomo Ferrara, che dopo il successo in Suburra (è Spadino nel film e nella serie tv) offre un’altra prova del suo talento. Risuleo, anche autore di fumetti (nel 2017 ha pubblicato Pixel per edizioni Ultra), è al suo esordio sulla lunga distanza dopo i pluripremiati cortometraggi Varicella e Lievito madre.

Guarda in alto trailer online

Guarda in alto è una curiosa e fantastica avventura ambientata interamente sui tetti di Roma. Ferrara è Teco, un ragazzo che lavora come assistente in un forno. Una mattina, scopre che sui tetti della sua città esiste un mondo e un popolo “sopraterraneo”. Una vera e propria comunità con i suoi abitanti e le sue regole: una banda di bambini mascherati che sfugge dalla realtà degli adulti, un apicoltore eremita (Lou Castel) tra le rovine romane, una mongolfiera proveniente dalla Francia guidata da Stella (Aurélia Poirier), un’affascinante ragazza e molto altro.

Guarda in alto film uscita al cinema il 18 ottobre

Teco è stupito da tutte quelle scoperte e di quante sorprese ancora quel piccolo universo possa rivelargli: si avventura così alla scoperta di questo mondo parallelo. Prodotto da Donatello Della Pepa e Federico Giacinti con Mylène Ollivier, Giuseppe Motta e Didier Bissaud, Guarda in alto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città e ha fatto il giro del mondo prima di arrivare nelle nostre sale. Al Festival di Rotterdam il film è stato in concorso nella sezione Bright Future e al Festival di Annecy ha vinto il premio assegnato dalla Jury Jeune. Distribuito da Revok Film, Guarda in alto è al cinema dal 18 ottobre. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.