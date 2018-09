0 CONDIVISI Condividi Tweet

Holmes e Watson trailer ufficiale online per il film che rilegge in chiave buffa e demenziale i celebri personaggi creati da Arthur Conan Doyle. Dopo Fratellastri a 40 anni e Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Will Ferrell e John C. Reilly tornano a far coppia. The boys are back in town, come cantano i Thin Lizzy nel trailer di questa scatenata crime comedy che racconta una delle più bizzarre indagini affidate all’icona del giallo. Dimenticate il detective (o meglio consulente investigativo, come lui stesso ama definirsi) colto, intelligente e raffinato: lo Sherlock di Ferrell è qualcosa di completamente diverso.

Holmes e Watson trailer online

Chiamato da Buckingham Palace, dove si stanno verificando una serie di morti misteriose, l’investigatore dovrà affrontare con il suo fidato collaboratore Watson un autentico genio del male: il Professor Moriarty (Ralph Fiennes). Il potente signore del crimine punta in alto: vuole attentare alla vita della Regina Vittoria (Pam Ferris). Toccherà a Holmes e Watson cercare di fermarlo.

Holmes e Watson film al cinema dal 28 febbraio

Tra selfie scattati con il dagherotipo, sciami di api affrontati a colpi di pistola e un’autentica infatuazione per la Regina, Holmes e Watson promette gag spassose e una comicità demenziale spinta. Regia e sceneggiatura del film sono state affidate a Etan Cohen. L’uomo di fiducia di Ferrell torna a dirigere l’attore dopo Duri si diventa e prima di cimentarsi con l’atteso Men In Black 3.

Nel resto del cast spiccano i nomi di Rebecca Hall (la dottoressa Grace Hart, la prima donna a esercitare la professione di medico a Londra), Kelly Macdonald (la folle Mrs Hudson), Hugh Laurie (Mycroft, il fratello maggiore di Sherlock) e Rob Brydon (l’ispettore Lestrade).

Distribuito da Sony Pictures, Holmes e Watson esce negli Stati Uniti il 21 dicembre e arriverà nelle sale italiane dal 28 febbraio 2019.