0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Bastardi di Pizzofalcone 2 trailer ufficiale online per la seconda stagione del poliziesco di Rai 1, basato sui romanzi di Maurizio de Giovanni. Presentando le prime immagini dei nuovi episodi, Tinny Andreatta, direttore di Rai Fiction, ha spiegato: “Questa serie appartiene al patrimonio più ricco e prestigioso di Rai Fiction: è un prodotto elegante e ruvido nelle storie che racconta, variegato nei generi, profondo nei sentimenti”.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 trailer online

In questa nuova stagione, ha aggiunto Andreatta, “i personaggi della squadra sono tutti alla ricerca di un equilibrio, cercano qualcuno che li capisca, sbagliano, hanno ferite e devono fare i conti con il passato che ritorna”. La regia è passata ad Alessandro D’Alatri, che ha dichiarato: “Sono un lettore dei romanzi di Maurizio de Giovanni, ne ho sempre apprezzato la fantasia e le dinamiche narrative. Sono innamorato di Napoli e il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 2 è eccezionale: per tutti questi motivi ho accettato la proposta”. La Napoli che vederemo sarà “lontana da una serie di stereotipi sulla napoletanità. Volevo far respirare allo spettatore una città che sta vivendo un momento di grande rinascita culturale. Napoli è un’esperienza che tutti dovrebbero vivere”.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 RaiPlay trasmette premiere in anteprima

In questa seconda stagione, aggiunge D’Alatri, “abbiamo cercato di esaltare ancora di più lo ‘spirito bastardo’ dei protagonisti e della città che li ospita. La nostra bussola è stata sempre Maurizio de Giovanni e i suoi libri”. “Ogni puntata avrà al centro un caso da risolvere. Senza averlo programmato, ci siamo ritrovati con dei gialli che hanno un filo comune molto forte: indagano il disagio della famiglia e il rapporto fra genitori e figli. Tutti i personaggi sono anime inquiete, afflitte da uno spleen che è la faccia nostalgica dell’allegria che si consuma all’ombra del Vesuvio”.

Ecco tutti gli approfondimenti per conoscere cast e trama, quando inizia la seconda stagione, dove è girata e le anticipazioni su Alex e Rosaria. L’altra novità è che il primo episodio andrà in anteprima su RaiPlay dall’1 ottobre.

“Questa serie appartiene al patrimonio più ricco e prestigioso di #RaiFiction: è un prodotto elegante e ruvido nelle storie che racconta, variegato nei generi, profondo nei sentimenti”@TinnyAndreatta #IBastardiDiPizzofalcone2 con @GassmanGassmann, da lunedì #8ottobre su @RaiUno pic.twitter.com/pEdYeeWqQj — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 26 settembre 2018