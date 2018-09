0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Medici 2 trailer ufficiale della seconda stagione finalmente online, diffuso sugli account social della serie tv. Dopo vari teaser anticipati durante l’estate, anche Rai 1 sta mandando in onda questa promo che introduce i nuovi attesissimi episodi. Stavolta siamo nel 1470, vent’anni dopo i fatti raccontati nella prima stagione. Non ci sono più Richard Madden e Dustin Hoffman e i loro Cosimo e Giovanni. I Medici – Lorenzo il Magnifico sfoggia un cast nuovo di zecca.

I Medici 2 trailer ufficiale online

Daniel Sharman interpreta Lorenzo de’ Medici, chiamato a prendere le redini della famiglia quando un attentato alla vita di Piero porta alla luce anni di cattiva gestione bancaria. Saranno due le storyline principali. Da una parte il conflitto con Papa Sisto IV (Raoul Bova) e l’alleanza con la famiglia Pazzi, guidata da Jacopo (Sean Bean), che finirà nel sangue con la celebre Congiura. Dall’altra la vita privata di Lorenzo, innamorato di Lucrezia Donati (Alessandra Mastronardi) ma costretto ad un matrimonio di interesse con Clarice Orsini (Synnøve Karlsen).

I Medici 2 stagione di novità in vista della terza annata

La regia è stata affidata a Jon Cassar (24: Legacy), Jan Michelini e Christian Duguay (Belle & Sebastian). La seconda stagione è composta da otto episodi, in onda in quattro prime serate, che successivamente verranno distribuite in numerosi altri Paesi. I Medici è infatti un’autentica serie da esportazione, venduta all’estero dalla tedesca Beta Film.

Lux Vide, Rai Fiction, Big Light ed Altice Studio hanno fatto sapere di avere già in cantiere una terza stagione, che sarà una prosecuzione di questa seconda e vedrà nel cast anche Francesco Montanari nei panni di Girolamo Savonarola. Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento su quando esce cast e trama. La prima stagione, per chi l’avesse persa, è disponibile in streaming su RaiPlay.