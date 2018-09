0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il bene mio trailer ufficiale: sono online le prime immagini del nuovo film di Pippo Mezzapesa. Il regista e sceneggiatore pugliese, al suo secondo lungometraggio dopo l’esordio Il paese delle spose infelici, ha cucito su misura per Sergio Rubini il ruolo del protagonista Elia. Ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, l’uomo rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo (Dino Abbrescia), cerca di tenerne vivo il ricordo.

Il bene mio trailer ufficiale online

Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor (Sonya Mellah). Lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a un’inesorabile scelta.

Il bene mio dove è stato girato

Girato tra la Puglia e la Campania (il paese fantasma di Apice Vecchia), Il bene mio vede nel cast anche Francesco De Vito, Michele Sinisi, Caterina Valente e Teresa Saponangelo. Sceneggiato dal regista con Antonella Gaeta e Massimo De Angelis, il film è prodotto da Cesare Fragnelli per Altre Storie. Mezzapesa ha presentato il suo lavoro in anteprima mondiale come Evento Speciale alle Giornate degli Autori della 75° edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Il bene mio Venezia e poi in sala

“Mi hanno sempre turbato i paesi fantasma, le case abbandonate, le strade deserte attraversate dall’eco di un passato dissolto”, ha detto il regista. “Così come provo una profonda fascinazione per chi di quei luoghi dimenticati, in fondo traditi, diventa custode. È per questo che ho deciso di raccontare la lotta di Elia, l’ultimo abitante di Provvidenza, la sua resistenza, lo strenuo tentativo di recuperare una comunità smembrata. Le luci della città nuova, bagliori di omologazione e rassegnazione, sono lì all’orizzonte, a tracciare la possibilità di una nuova vita. Ma per Elia bisogna ricordare, non basta fuggire per permettere alla ferita di rimarginare”.

Distribuito da Altre Storie, Il bene mio è al cinema dal 4 ottobre.