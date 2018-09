0 CONDIVISI Condividi Tweet

Officine UBU ha lanciato il trailer ufficiale di Il complicato mondo di Nathalie, il secondo film di David e Stéphane Foenkinos. La coppia di fratelli ha debuttato nel 2011 con La délicatesse, adattamento con protagonisti Audrey Tatou e François Damiens del romanzo scritto dallo stesso David. Stavolta i due dirigono una splendida Karin Viard, attrice già apprezzata in titoli come La famiglia Bélier, Lolo – Giù le mani da mia madre e Baciate chi vi pare. La storia è quella dolceamara di una donna nel pieno di una forte crisi di mezz’età. La protagonista Nathalie è infatti una professoressa di lettere divorziata e madre premurosa, che sta attraversando una fase complicata della propria vita.

Il complicato mondo di Nathalie, trailer online

Nathalie è una donna schietta e senza peli sulla lingua. Ai suoi occhi tutti sono contro di lei e nessuno riesce a comprenderla. Dalla sua migliore amica Sophie (Anne Dorval) all’ex marito Jean-Pierre (Thibault de Montalembert). È persino invidiosa della bellezza di sua figlia Mathilde (l’esordiente Dara Tombroff) e dei suoi 18 anni. Tra appuntamenti stravaganti e la figlia che cresce per diventare ballerina classica, Nathalie farà una serie di incontri che la cambieranno per sempre. Perché, in fondo, per quanto complicata sia la sua vita, può bastare poco per rinascere.

Il complicato mondo di Nathalie, uscita al cinema l’11 ottobre

Prodotto da altri due fratelli, Éric e Nicolas Altmayer della Mandarin Films, il film è uscito nelle sale d’oltralpe l’8 novembre 2017 e ha conquistato pubblico e critica. Grazie alla sua performance, Karin Viard ha ottenuto l’undicesima candidatura ai Premi César della sua carriera, la quinta come miglior attrice protagonista. Con lei nel cast, oltre a Dorval, De Montalembert e Tombroff, ci sono anche Bruno Todeschini e Anaïs Demoustier. Distribuito da Officine UBU, Il complicato mondo di Nathalie è al cinema dall’11 ottobre.