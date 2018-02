0 CONDIVISI Condividi Tweet

Eagle Pictures ha pubblicato il trailer italiano di Il giustiziere della notte, remake del cult movie Death Wish. Bruce Willis eredita il celebre personaggio interpretato da Charles Bronson, ideato dallo scrittore americano Brian Garfield.

Il vigilante Paul Kersey, stavolta, è un chirurgo di Chicago la cui vita viene stravolta dall’omicidio della moglie (Elisabeth Shue) e dallo stupro della figlia (Camila Morrone). Da quel momento Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia (e non solo).

Sceneggiato da Joe Carnahan (suoi gli script di film come The Grey e Pride and Glory – Il prezzo dell’onore), il film è diretto da Eli Roth. L’enfant terrible del cinema horror si dedica così all’action-thriller dopo aver dato il meglio con The Green Inferno, Hostel e Cabin Fever.

L’originale del 1974 aveva già generato ben quattro sequel, che riscossero però un successo minore rispetto al primo capitolo. L’ultimo risale al 1994: Death Wish V. Dopo l’interessamento al remake di Sylvester Stallone (poi tramontato), è stato proprio Willis a scegliere Roth per la regia.

Il giustiziere della notte, il trailer italiano

“Abbiamo voluto far tornare quel grande, classico Bruce Willis che tutti conosciamo e amiamo e realizzare semplicemente un aggiornamento cattivo e divertente di un classico venerato da tantissimi fan”, ha raccontato Roth. “Volevo che Bruce tornasse ai fasti di Il quinto elemento, Unbreakable e Die Hard e fargli realizzare un’altra performance iconica. Penso proprio che questo film sarà il suo Taken – Io vi troverò”.

Il primo trailer di Death Wish era stato diffuso da MGM lo scorso agosto. Distribuito da Eagle Pictures, Il giustiziere della notte sarà al cinema dall’8 marzo. Ecco il trailer italiano ufficiale.