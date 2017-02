0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotto da Donatella Botti con Bianca Film, Il padre d’Italia Trailer Ufficiale il nuovo film diretto da Fabio Mollo, che torna dietro la macchina da presa per dirigere il suo secondo lungometraggio con protagonista Luca Marinelli nei panni di Paolo, un trentenne alla ricerca di sé stesso, tra gli interpreti principali anche Isabella Ragonese e con Anna Ferruzzo, Federica De Cola, Miriam Karlkvist e Mario Sgueglia.

Il padre d’Italia Trailer ufficiale con Luca Marinelli e Isabella Ragonese

Sceneggiato dallo stesso regista in collaborazione con Josella Porto, racconta la storia di Paolo, trentenne alla ricerca di sé stesso e della sua sessualità, incontra la bella e volitiva Mia in un locale gay. Da quel momento in poi i due non si separeranno più e inizieranno insieme un viaggio on the road alla ricerca del padre della bimba che Mia sta aspettando.

Distribuito da Good Films, Il padre d’Italia uscirà al cinema il prossimo 8 marzo.

Paolo crede di non essere capace di sognare il futuro. E’ un trentenne dal carattere diffidente e a tratti scorbutico che lavora, malvolentieri, come commesso di uno store di Torino. Mia fa la corista in una band, conduce una vita molto irregolare che la porta, praticamente, a non avere fissa dimora.

Paolo sta cercando sé stesso, la sua identità, il suo posto nel mondo. Mia ha una sessualità dirompente, fortemente definita, estremamente libera e volitiva. I due s’incontreranno casualmente, una notte, in un locale gay torinese. Non si separeranno più. Sarà l’inizio di un viaggio on the road attraverso il Paese, alla ricerca del padre della bambina che Mia porta in grembo.