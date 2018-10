0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mitologia e cinema si incontreranno di nuovo.

Questa volta però 20th Century Fox non porterà sul grande schermo le spettacolari imprese di supereroi e supervillain. Si concentrerà invece su un mondo fantasy che, tra i riflessi delle sue bellezze, cerca di mettere in scena quella fase particolare della crescita chiamata pubertà. Senza dimenticare quel tocco “geek” che piace tanto al pubblico e alla critica.

È Il ragazzo che diventerà re a scrivere un nuovo capitolo nell’affollato genere epico avventuroso di appartenenza. Il film, di cui è stato rilasciato il primo trailer italiano, trae ispirazione dalla leggenda di re Artù e della magica e misteriosa spada Excalibur. Un mito riadattato per il mondo in celluloide dal regista inglese Joe Cornish, già alla prese con adolescenza e cinema di genere (in quel caso la fantascienza) con il cult movie Attack the Block – Invasione aliena.

Alla sceneggiatura abbiamo lo stesso Cornish, al quale si devono già gli script di Le avventure di Tintin e Ant-Man.

La spada nella roccia 2.0, Il ragazzo che diventerà re racconta la storia di Alex (Louis Ashbourne Serkis, il figlio di Andy), uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur. Da quel momento la sua vita cambia per sempre perché trova una soluzione ai suoi problemi quotidiani. Con la più potente spada della storia nelle sue mani, Alex e i suoi amici dovranno contrastare i piani di Morgana (Rebecca Ferguson) che, arrivata direttamente dal Medioevo, è decisa a distruggere il mondo.

Il ragazzo che diventerà re, il trailer italiano

Attorno ad Alex ruoteranno altri personaggi, come i compagni Bedders (Dean Chaumoo), Lance (Tom Taylor) e Kaye (Rhianna Doris), e soprattutto il Merlino anziano interpretato da Patrick Stewart (Angus Imrie nella sua versione giovane).

Il ragazzo che diventerà re debutterà nelle sale cinematografiche nei primi mesi del 2019, distribuito da 20th Century Fox. Se volete saperne di più, questo approfondimento spiega curiosità e retroscena del film.