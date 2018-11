0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Re Leone merita un posto speciale nel cuore di qualsiasi appassionato Disney, perché fu il punto più alto raggiunto durante il Rinascimento della casa di Topolino. Ispirato all’Amleto, il capolavoro animato del 1994 riuscì a raccontare ai bambini temi complessi. Dalla sofferenza della perdita alla crisi di identità passando per la necessità di affrontare i sensi di colpa trovando il coraggio per superarli.

Dopo più di 20 anni, la storia del piccolo Simba prende nuova vita in un film live action prodotto da Walt Disney Pictures, in cui attori in carne ed ossa e computer grafica daranno vita a quelle Terre del Branco africane, governate dai leoni, che faranno da palcoscenico ad avventure mozzafiato.

Nel primo trailer italiano, veniamo catapultati immediatamente nelle atmosfere epiche e affascinanti di questa incredibile storia di crescita e coraggio.

Il Re Leone trailer italiano online

Guardando il trailer (che trovate in fondo a questo articolo) sembrerebbe che Il Re Leone sia stato trattato come un racconto di formazione classico. Il giovane protagonista felino è infatti pronto a prendersi le proprie responsabilità di nuovo re.

La trama del film è ovviamente quella che tutti già conosciamo: la storia di Simba, figlio del possente leone Mufasa, erede al trono avversato dal perfido zio Scar. Grazie al suricato Timon, al facocero Pumbaa e alla sua adorata Nala, Simba cresce e, una volta adulto, si riprenderà ciò che gli spetta.

Il Re Leone live action: ecco il primo trailer

L’uscita nel mondo del nuovo adattamento cinematografico è prevista da Disney per agosto 2019, e vede in cabina di regia l’attore e regista Jon Favreau, che ha già diretto Il Libro della Giungla. A prestare le voci agli indimenticabili personaggi del film è un cast eccezionale. Ci sono Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar), James Earl Jones (Mufasa: Luca Ward nella versione italiana), Billy Eichner (Timon) e Seth Rogen (Pumbaa).

Per saperne di più, ecco alcune anticipazioni su cosa aspettarsi dal film.