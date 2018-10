0 CONDIVISI Condividi Tweet

In viaggio con Adele ha il suo trailer ufficiale. Vision Distribution ha presentato le prime immagini del film di Alessandro Capitani, il regista che ha vinto il David di Donatello 2016 per il miglior cortometraggio con Bellissima. Alessandro Haber e Sara Serraiocco sono i protagonisti di questo delicato road movie, in bilico tra commedia e dramma, che racconta un argomento affrontato poche volte al cinema come la sindrome di Asperger. Il soggetto è nato da un’idea di Haber, Tonino Zangardi e Nicola Guaglianone, che è l’autore della sceneggiatura.

In viaggio con Adele, trailer del film online

In viaggio con Adele racconta la vicenda di Adele (Sara Serraiocco), una ragazza venticinquenne con la sindrome di Asperger. Non ha mai conosciuto suo padre e vive da sempre sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando la sua esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest’ultima. Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontra Aldo, un vecchio attore sessantacinquenne, convocato in Puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta Margherita.

In viaggio con Adele, film al cinema dal 18 ottobre

Aldo in quell’occasione scoprirà di essere il padre di Adele e avrà il compito – oltre di accompagnarla dalla nonna materna (l’unica che apparentemente la potrebbe tenere) – di dirle la verità. Inizia così un viaggio in una Puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, diversissimi fra loro, trasformeranno una relazione improbabile in qualcosa di unico e indimenticabile, assomigliando poco a poco a quello che non hanno mai pensato di poter essere insieme: un padre ed una figlia. Nel cast spiccano i nomi di Isabella Ferrari e Patrice Leconte, mentre la direzione della fotografia è di Massimiliano Kuveiller. I costumi sono a cura di Catia Dottori, la scenografia di Andrea Castorina e le musiche sono di Michele Braga. Distribuito da Vision Distribution, In viaggio con Adele sarà al cinema dal 18 ottobre.