0 CONDIVISI Condividi Tweet

In viaggio con Jacqueline trailer italiano online per l’esilarante commedia scritta e diretta da Mohamed Hamidi e interpretata da Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson e Jamel Debbouze. Un road movie commovente realizzato dai produttori di Quasi amici, con un protagonista irresistibile il cui entusiasmo ha contagiato in Francia più di un milione di spettatori. Distribuito da Teodora, il film sarà dal 23 marzo al cinema.

In viaggio con Jacqueline trailer italiano online

Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per la sua mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito tanto desiderato, Fatah parte in traghetto alla volta di Marsiglia, per poi attraversare la Francia a piedi insieme a Jacqueline: sarà l’occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie.