Lionsgate Premiere ha lanciato il primo trailer ufficiale di Inconceivable, il thriller che segna l’esordio di Jonathan Baker e uscirà nelle sale americane il prossimo 30 giugno. Prodotto da Randall Emmett e George Furla e sceneggiato da Chloe King, il film vede nel cast le tre star Nicolas Cage, Gina Gershon e Nicky Whelan, e l’apparizione speciale di Faye Dunaway.

Il thriller racconta la storia di Katie (Whelan), giovane donna misteriosa che si trasferisce con la figlia in una nuova città per dimenticare il suo passato di violenze ed abusi. Ben presto stringe amicizia con Angela (Gershon) e suo marito Brian (Cage), una coppia che ha deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di una bambina. Quando Angela propone a Katie di fare da tata alla piccola e di andare a vivere nella loro stanza per gli ospiti, la ragazza accetta con grande entusiasmo.

Inconceivable, il thriller domestico per genitori in ansia

Pian piano, le vite delle due cominciano ad intrecciarsi e quella tenera amicizia tra donne precipita in un pericoloso vortice di ossessioni, bugie e manipolazioni. Le intenzioni di Katie sono innocenti o in agguato sotto la superficie si nasconde qualcosa di oscuro? Dunaway interpreta Donna, la mamma di Brian: nonostante si fosse fratturata una gamba pochi giorni prima delle riprese, Baker non ha voluto rinunciare alla sua performance e ha riscritto la sua parte per far sì che potesse recitare seduta. Ecco il risultato.