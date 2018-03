0 CONDIVISI Condividi Tweet

Io sono Tempesta, trailer ufficiale online per la nuova commedia di Daniele Luchetti. Il film, scritto dal regista di Mio fratello è figlio unico e La nostra vita con Giulia Calenda e Sandro Petraglia, è la parabola di un magnate della finanza, Numa Tempesta (Marco Giallini), un finanziere che abita da solo nel suo immenso hotel deserto. Un uomo che ha tanti soldi, parecchio carisma, il giusto fiuto per gli affari e pochissimi scrupoli. Quando viene condannato per frode fiscale, è costretto dalla legge a scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza.

Io sono Tempesta, trailer della commedia di Luchetti

A disposizione degli ultimi, di quelli che non hanno nulla e che ha sempre disprezzato, Tempesta conosce Bruno (Elio Germano), un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro.

Io sono Tempesta: cast di stelle italiane

Ispirato ai giorni da volontario a Cesano Boscone di Silvio Berlusconi (tornato prepotentemente di moda al cinema dopo il teaser di Loro), Io sono Tempesta è la storia di un uomo che nega la fine delle cose e il cambiamento. Luchetti, che nel 1991 profetizzò Tangentopoli con Il Portaborse, ha raccontato: “Berlusconi continuava a dichiarare di ‘tirare su’ i vecchietti, ma non sono loro a dover essere riabilitati, è lui. Ed è un contrappasso meraviglioso che colui che ha invaso le menti degli italiani e truffato lo stato venga condannato ad avere accanto un vecchietto come lui. Ancora una volta Berlusconi offre spunti per una bella storia, da cui però sarà escluso”. Prodotto da Cattleya e distribuito da 01 Distribution, Io sono Tempesta sarà dal 12 aprile al cinema. Nel cast anche Eleonora Danco e Simonetta Columbu.