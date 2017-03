0 CONDIVISI Condividi Tweet

IT teaser trailer online per il thriller horror che riporta al cinema il classico di Stephen King, un romanzo che terrorizza i lettori da decenni. In questo nuovo adattamento, che arriva 27 anni dopo la mini-serie televisiva, è Bill Skarsgård a interpretare Pennywise, il clown maligno che perseguita i ragazzi di Derry, mettendoli faccia a faccia con le proprie paure.

La regia è affidata all’argentino Andrés Muschietti, reduce dal successo di critica e pubblico ottenuto dal suo primo film, La madre. La sceneggiatura è stata adattata da Chase Palmer e Cary Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective) con Gary Dauberman (Annabelle). Il Club dei Perdenti è composto dai giovanissimi Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia), Chosen Jacobs (l’imminente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) e Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

IT teaser trailer online

Le atmosfere sinistre, i rimandi immediati a Stranger Things e il terrificante look di Skarsgård (che ha il compito di non far rimpiangere il mitico Tim Curry) hanno mandato subito in visibilio i fan. Nei prossimi clip speriamo di vedere Pennywise nelle sue altre forme, il Lebbroso (interpretato da Javier Botet) e Judith (Tatum Lee). IT infatti sarà diviso in due parti: la prima arriverà nelle sale americane l’8 settembre, mentre per quelle italiane non c’è ancora una data d’uscita fissata. Pronti a galleggiare con Bill?