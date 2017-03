6 CONDIVISI Condividi Tweet

Justice League trailer italiano ufficiale online per il nuovo action fantasy diretto da Zack Snyder. Prodotto dal DC Comics e DC Entertainment, questo avvincente primo capitolo della saga sulla Justice League vedrà Batman e Wonder Woman che proveranno a reclutare una squadra di metaumani per opporsi ad una nuova imminente minaccia. Tra gli interpreti principali troviamo nomi del calibro di Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams e J.K. Simmons.

Justice League Trailer Italiano online

Sceneggiato da Chris Terrio, il film vede nel cast anche Jason Momoa, Ezra Miller, Connie Nielsen, Amber Heard, Kiersey Clemons, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Ciarán Hinds. La regia di Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice, L’Uomo d’Acciaio, 300 – L’alba di un Impero) garantisce adrenalina e azione a fiumi.

Distribuito da Warner Bros., Justice League arriverà al cinema a novembre 2017.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità, ispirato dal gesto altruista di Superman, Bruce Wayne recluta l’aiuto della sua nuova alleata, Diana Prince, per fronteggiare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano rapidamente per trovare e reclutare una squadra di metaumani che si oppongano alla nuova minaccia che si è manifestata. Ma nonostante la formazione di questa inedita alleanza di eroi – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

(Pagina ufficiale)