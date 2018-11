0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotta dalla AStory, Kingdom è una serie tv Netflix coreana diretta da Kim Sung-Hoon (The Tunnel) e basata su una sceneggiatura di Kim Eun-hee (Signal).

In fondo all’articolo potete gustarvi il primo teaser di questo show, che mischia elementi del genere horror thriller e dei film d’azione e che si svolge sullo sfondo della reale dinastia Joseon. Parliamo del Medioevo coreano, durato cinque secoli, l’ultimo regno imperiale del Paese e il più lungo governo di una dinastia confuciana.

La trama della serie segue una strana epidemia che prende piede nella Seul del tempo. Il morbo trasforma i cittadini in zombie e presto si propaga lungo i confini, fino ai fiumi Amnok e Duman.

Kingdom, il teaser della serie tv Netflix

Kingdom racconterà come un giovane principe (interpretato dal divo locale Ji-Hoon Ju) si metta ad indagare su questa pandemia per cercare di arginarla. La sua è a tutti gli effetti una missione suicida, giacché dalle tenebre è risorto anche il re defunto e i suoi poteri sembrano essere inarrestabili.

Kim ha descritto questa serie come “folle” e il teaser sembra proprio andare in quella direzione, tra spade, sangue e morti viventi. La sceneggiatrice ha anche raccontato che questo progetto è in cantiere dal 2011 e soltanto oggi, grazie all’interesse di Netflix, è riuscito a concretizzarsi.

Le indicazioni date dalla creatrice sono piuttosto chiare, nonostante faccia permanere un alone di mistero intorno a Kingdom. Per soddisfare la nostra forte curiosità dovremo attendere il 25 gennaio 2019, quando la serie sarà messa online da Netflix.

Nella strategia tesa ad allargare i propri abbonati oltre l’Europa e gli Stati Uniti, il colosso dello streaming sembra aver colpito nel segno. Kingdom è infatti la seconda original series coreana del gruppo di Reed Hastings. La prima (anche se verrà diffusa successivamente) è stata la commedia romantica Love Alarm.