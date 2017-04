0 CONDIVISI Condividi Tweet

Kingsman: Il cerchio d’oro trailer ufficiale online per l’attesissimo sequel dell’action spy basato sull’acclamato fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons. Diretto ancora una volta da Matthew Vaughn da una sceneggiatura che il regista ha scritto con Jane Goldman, il film vede il ritorno di Gary “Eggsy” Unwin (Taron Egerton) e del suo mentore Harry Hart (Colin Firth: no, niente paura, non era morto…) per una nuova e pericolosa missione.

I Kingsman, l’agenzia di intelligence internazionale e indipendente ai massimi livelli di discrezione il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo, stavolta dovranno fronteggiare una terrificante minaccia. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, gli agenti scoprono un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. Messe da parte le iniziali divergenze, le due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro un nemico comune: il temibile Cerchio d’oro.

Kingsman: Il cerchio d’oro trailer ufficiale online

Oltre ai due protagonisti Egerton e Firth e al confermato Mark Strong (Merlino), il film può vantare le new entry Channing Tatum (Tequila, l’agente di punta degli Statesman), Halle Berry (Ginger, il suo supporto high-tech), Jeff Bridges (Champagne “Champ”, il capo degli Statesman) e Julianne Moore (Poppy, spietata criminale del Golden Circle). Sono presenti nel cast anche Pedro Pascal, Vinnie Jones, Sophie Cookson e in un cammeo Sir Elton John. Distribuito da 20th Century Fox, Kingsman: Il cerchio d’oro arriverà al cinema dal 13 ottobre.