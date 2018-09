1 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix ha lanciato il trailer italiano di La ballata di Buster Scruggs, western antologico in sei parti scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen. Presentato in Concorso a Venezia 75, il film racconta, con i consueti toni caustici e irriverenti dei due fratelli, una serie di storie sulla frontiera americana. Il progetto, nato come una miniserie per la piattaforma streaming, è poi diventato un film con un cast di prim’ordine, che riunisce attori del calibro di Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan, Brendan Gleeson e Tom Waits.

La ballata di Buster Scruggs, trailer italiano online

Il primo episodio ha per protagonista Buster Scruggs (Nelson), il cowboy canterino soprannominato l’usignolo di San Saba. Il secondo racconta le vicissitudini di un ladro di banche e di bestiame a dir poco imbranato (Franco), il terzo le peregrinazioni per il gelido Nebraska di un attore shakespeariano (Harry Melling) e del suo impresario (Neeson). Nel quarto, un testardo cercatore d’oro (Waits) vede infranti i suoi sogni di ricchezza. Il quinto vede una ragazza (Kazan) nel mezzo di un assalto indiano alla carovana. L’ultimo è il ritratto di un viaggio in diligenza di cinque persone completamente diverse l’una dall’altra.

La ballata di Buster Scruggs, uscita su Netflix il 16 novembre

“Ci sono sempre piaciuti i film antologici, in particolare i film girati in Italia negli anni Sessanta, che mettevano insieme opere di diversi registi incentrate su uno stesso tema”, hanno dichiarato i Coen a Venezia. “Amiamo molto la forma del corto, ma non ha mercato, così abbiamo deciso di riunire una serie di storie brevi in un unico film. Alcune storie erano vecchie, altre più recenti, ma abbiamo creato un unico contenitore per riportare in auge un genere che nessuno pratica più”. Premiato con il Leone per la migliore sceneggiatura a Venezia 2018, La ballata di Buster Scruggs sarà su Netflix dal 16 novembre.