Il primo cinecarbone italiano. Così lo sceneggiatore Nicola Guaglianone ha definito La Befana vien di notte, il cui trailer trovate in fondo a questo articolo.

Parliamo del film italiano di Natale con un’irresistibile Paola Cortellesi nei panni di una super eroina al femminile davvero particolare: la vecchina, bruttissima ma benefica, che di notte, scendendo per la cappa del camino, lascia nelle calze dei bambini carbone o dolciumi. La sua storia, tuttavia, non è proprio come ce l’hanno sempre narrata.

La Befana vien di notte trailer del film online

La Befana vien di notte racconta infatti le avventure di Paola, maestra di scuola elementare di giorno e eterna e leggendaria Befana di notte. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da Mr. Johnny (Stefano Fresi), un misterioso produttore di giocattoli al quale la Befana ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Un mega villain da fumetto con tanto di costume da supereroe, l’ha descritto l’attore.

Sei alunni della maestra assistono al rapimento e, in sella alle loro biciclette, si attivano per liberarla. Per loro sarà una straordinaria avventura che li cambierà per sempre.

La Befana vien di notte film al cinema dal 27 dicembre

Guaglianone ha voluto fondere il cinema teen anni ’80 (quello della Amblin di Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall di film come E.T., Gremlins e I Goonies) e la tradizione popolare italiana. Non a caso la regia è stata affidata a Michele Soavi, nato nel cinema di genere con il fantasy e l’horror.

“Questo film – ha raccontato il regista – è stata l’occasione per tornare ad esplorare il fantastico in chiave di commedia attraverso il gotico e a suggestioni moderne”.

L’obiettivo dello sceneggiatore, invece, è ancora più palese: fare “un film per tutta la famiglia, da vedere e rivedere ogni anno durante le feste natalizie. Magari sul divano di casa, con il plaid scozzese, la tazza di cioccolata calda e i biscotti”.

Prodotto e distribuito da Lucky Red, il film è al cinema dal 27 dicembre.