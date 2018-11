0 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva il trailer italiano di La casa delle bambole – Ghostland, il fim horror diretto dallo specialista Pascal Laugier (regista di I bambini di Cold Rock e Martyrs).

Ghostland ci racconta cosa succede quando un evento traumatico del passato torna prepotentemente a galla.

Il film è ambientato in una vecchia villa piena di cimeli e inquietanti bambole antiche, ricevuta anni prima in eredità da Pauline (Mylène Farmer) e le due figlie adolescenti, Beth (Emilia Jones) e Vera (Taylor Hickson). In quell’abitazione, una notte, due intrusi prendono in ostaggio le ragazze. La madre riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma che colpisce le giovani è tremendo.

Sedici anni dopo, il peggio sembra essere alle spalle. Soprattutto per Beth (Crystal Reed), diventata una scrittrice di successo. Vera (Anastasia Phillips), invece, non ha ancora superato quello shock.

La casa delle bambole – Ghostland: il trailer italiano

La casa delle bambole – Ghostland racconta proprio ciò che accade quando Beth riceve una telefonata dalla sorella in cerca d’aiuto. La ragazza ritorna nella casa delle bambole che pensava di aver rimosso, dove scoprirà che l’incubo, in realtà, non è finito.

Orrore, forze oscure, torture, sofferenza: le premesse di Ghostland (molto simili a quelle di Martyrs) sono quelle di un film destinato ad allietare con brividi e tensione le vacanze natalizie. Condite da sentimenti di profonda inquietudine e dolore. Incluse citazioni da Tobe Hooper e Lovecraft.

Ghostland 2018 si chiude con un horror da incubo

Questo film sembra piuttosto spaventoso e disturbante. Assolutamente sconsigliato ai deboli di cuore. Ma per chi ama il mondo dell’horror e un Natale rosso shocking sarà sicuramente da non perdere! Distribuito da Koch Media, Ghostland arriva al cinema dal 6 dicembre. Siete pronti a vivere una nottata di puro terrore? Fatecelo sapere nei commenti! E se volete saperne di più, leggete il nostro approfondimento sul film.