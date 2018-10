0 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno dei titoli più attesi della Atomic Monster Productions vede per protagonista Linda Cardellini (la Sylvia Rosen di Mad Men) e per produttore James Wan.

La Llorona – Le lacrime del male, questo è il titolo del film, è l’esordio di Michael Chaves e un horror che dagli Stati Uniti dicono sia assolutamente da non perdere.

Gli spettatori italiani lo vedranno in contemporanea con quelli americani, ovvero a partire dal 18 aprile 2019. Per ingannare l’attesa, Warner Bros ha lanciato il trailer italiano che potete gustare in fondo a quest’articolo.

La Llorona – Le lacrime del male, il trailer del film

La Llorona – Le lacrime del male si basa sul più famoso fantasma messicano. Secondo la leggenda, la Llorona era una nativa innamorata di un hidalgo, un nobile spagnolo del periodo coloniale. Avevano avuto tre figli pur non essendo sposati.

Quando lui fu costretto a tornare in Spagna perché i genitori gli avevano combinato un matrimonio di convenienza, lei annegò i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata e piangente.

Da allora, tutte le notti, la Llorona gira per le strade urlando i suoi lamenti. I bambini non devono andare al fiume quando arriva la notte perché potrebbero trovare la donna che piange. Se lo fanno lo spirito, pensando ai suoi figli, li porterà con sé nella speranza finalmente di trovare la pace.

Partendo da questo spunto, gli sceneggiatori Mikki Daughtry e Tobias Iaconis hanno immaginato una storia ambientata nella Los Angeles degli anni Settanta. Protagonista un’assistente sociale che, con i suoi figli, viene risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.

Il cast di La Llorona include Raymond Cruz, Patricia Velasquez e Marisol Ramirez. Se volete saperne di più, leggete il nostro approfondimento. Che ne pensate? Lo comprereste un biglietto di sola andata per gli Inferi?