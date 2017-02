0 CONDIVISI Condividi Tweet

Diretto da Max Nardari, La Mia Famiglia a Soqquadro trailer ufficiale una divertente commedia, originale e tutta da ridere che vede come interpreti principali Marco Cocci, Bianca Nappi e il piccolo Gabriele Caprio. Sceneggiato dallo stesso regista in collaborazione con Fausto Petronzio, racconta “l’anormale” storia di una coppia innamorata, in questo mondo in cui tutto sembra andare al rovescio e la normalità diventa un problema.

La Mia Famiglia a Soqquadro Trailer ufficiale di Max Nardari

Prodotto da Reset Production, la pellicola vede nel cast anche Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta. Distribuito da Europictures Italia, La Mia Famiglia a Soqquadro esce al cinema dal prossimo 30 marzo.

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori non sono separati! È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme… Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli.

Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola. La situazione però gli sfuggirà di mano e tutto sembrerà andare per il peggio per sé e per la famiglia, ma alla fine non tutto sarà perduto…