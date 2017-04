0 CONDIVISI Condividi Tweet

Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia secondo trailer italiano dell’epico action horror che inaugura un nuovo universo di dei e mostri, interpretato da Tom Cruise, protagonista della spettacolare e completamente rivisitata versione della leggenda che ha affascinato le culture di tutto il mondo.

Sceneggiato da Jon Spaihts e Christopher McQuarrie segue la storia di un’antica regina interpretata dalla bella Sofia Boutella (Kingsman – Secret Service e Star Trek Beyond) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del Medio Oriente fino ad arrivare a labirinti nascosti sotto un’odierna Londra.

La Mummia Secondo Trailer Italiano ufficiale con Tom Cruise

Nell’eccezionale cast anche Russell Crowe, Annabelle Wallis (presente nel prossimo King Arthur e nella serie televisiva Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (della serie televisiva American Crime Story: The People V. O.J. Simpson). Distribuito da Universal Pictures, La Mummia uscirà al cinema dal prossimo 8 giugno.

Il team creativo di questo nuovo mix d’azione e avventura è guidato dal regista e produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni, con l’apporto di Kurtzman nella sceneggiatura e nella produzione di Transformers, Star Trek e la serie di Mission: Impossible, e le capacità di ingegnere narrativo Morgan in Fast & Furious come abbiamo potuto constatare dalla sua crescita esplosiva dal terzo capitolo della saga in poi.