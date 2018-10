0 CONDIVISI Condividi Tweet

La scuola serale trailer italiano online per la commedia black campione d’incassi negli Stati Uniti. Kevin Hart, considerato in patria l’erede di Eddie Murphy, è protagonista con Tiffany Haddish di questo film diretto dall’esperto Malcolm D. Lee, già regista di successi come The Best Man Holiday e Il viaggio delle ragazze. La storia, stavolta, trasloca tra i banchi di una scuola serale, dove il malcapitato Teddy Walker si ritrova in seguito ad una serie di sfortunati eventi.

La scuola serale trailer italiano online

Teddy è un venditore di successo. Sembra avere tutto dalla vita, fino a quando non distrugge accidentalmente la sua postazione di lavoro. Licenziato dalla sua società, per essere riassunto deve avere quel diploma che non ha mai ottenuto. È quindi costretto a frequentare la scuola serale per adulti con la speranza di superare il GED test (l’esame da privatista della scuola superiore americana) per finire il liceo. Ma Teddy non è il solo in queste condizioni. Come lui ci sono altri piantagrane a caccia del prezioso pezzo di carta. Sulla loro strada si ritrovano la prof Carrie (Tiffany Haddish) e il preside Stewart (Taran Killam): faranno di tutto per ottenere l’agognato diploma.

La scuola serale film con Kevin Hart in sala dall’8 novembre

Sceneggiato da Hart con Matthew Kellard, Harry Ratchford, Nicholas Stoller, John Hamburg e Joey Wells, La scuola serale può contare su un ricco cast. Con i due protagonisti ci sono infatti altri volti noti della commedia nera americana come Keith David e Romany Malco, oltre a Ben Schwartz e Rob Riggle. La produzione è griffata HartBeat Production, la società creata da Kevin Hart con i suoi soci di standup comedy (Harry Ratchford, Dwayne Brown, Joey “J’Dub” Wells, Will “Spank” Horton e Will Nate). Distribuito da Universal Pictures, La scuola serale arriva al cinema dall’8 novembre. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.