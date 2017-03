0 CONDIVISI Condividi Tweet

La tenerezza trailer ufficiale online per il nuovo film di Gianni Amelio, prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e tratto del romanzo bestseller “La tentazione di essere felici” dello scrittore napoletano Lorenzo Marone. Sceneggiato dal regista in collaborazione con Alberto Taraglio e Chiara Valerio, il film è ambientato a Napoli e racconta la storia di due famiglie, una lontana dalle periferie, l’altra borghese, i cui sentimenti si incrociano tra il sorriso e la violenza.

Il grande Renato Carpentieri interpreta Cesare Annunziata, mentre tra gli interpreti principali spiccano anche i nomi di Micaela Ramazzotti nel ruolo di Emma, Elio Germano (il marito) e Giovanna Mezzogiorno. Presenti nel cast anche Greta Scacchi, Arturo Muselli, Giuseppe Zeno e Maria Nazionale. Distribuito da 01Distribution, La tenerezza arriva al cinema il prossimo 24 aprile.

Settantasette anni, vedovo da cinque, Lorenzo è un uomo che ha deciso di fregarsene di tutti, dei suoi due figli e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Ironico e rompiscatole, intrattiene rapporti soltanto con il nipotino Francesco, che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, e con la nuova coppia di vicini, Fabio e Michela. I due sono belli, estroversi, simpatici, quanto Lorenzo è scorbutico e diffidente. Michela, soprattutto, è una forza della natura. Col suo modo di fare scioglie le durezze del vicino, gli “ruba” il terrazzo per raggiungere casa sua ogni volta che si dimentica le chiavi, si fa dare lezioni di cucina, lo fa rinascere. In poco tempo Lorenzo diventa uno di famiglia, passa più tempo da loro che nel suo studio, si diverte a giocare con i bambini, torna a un’allegria che sembrava perduta. La figlia Elena se ne accorge, forse ne è gelosa, ma lo lascia fare. Finché una sera, tornando a casa per cenare come al solito dai suoi vicini, Lorenzo trova una confusa, impressionante animazione nel palazzo. È successo qualcosa che sconvolgerà da quel momento l’esistenza di tutti…