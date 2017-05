0 CONDIVISI Condividi Tweet

Da Sony Pictures, La Torre Nera Trailer italiano ufficiale sul grande schermo le fantastiche avventure del pistolero Roland Deschain, tratte dalla serie di romanzi del geniale Stephen King, con protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey.

La Torre Nera Trailer italiano ufficiale

con Idris Elba e Matthew McConaughey

Diretto da Nikolaj Arcel è un misto tra fantasy, fantascienza, horror e western in cui la posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.

La Torre Nera Trailer italiano diretto da Nikolaj Arcel

Prodotto da Aggregate Films, Red Crown Productions, Blossom Films e distribuito da Sony Pictures, La Torre Nera uscirà nelle sale cinematografiche dal prossimo 10 Agosto.

Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.