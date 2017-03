0 CONDIVISI Condividi Tweet

La vendetta di un uomo tranquillo trailer italiano online per l’intenso e viscerale thriller diretto dal regista spagnolo Raúl Arévalo. Prodotto da Film Factory e Palomar, il film ha per protagonisti Antonio de la Torre nel ruolo di Jose, Luis Callejo in quello del rapinatore Curro e Ruth Díaz (Premio Orizzonti come Migliore Attrice alla 73esima Mostra Internazionale di Venezia 2016) nella parte di Ana.

Sceneggiato da Arévalo in collaborazione con David Pulido, il film racconta la storia di Ana, una donna rimasta sola otto anni dopo l’arresto per rapina del fidanzato. Un periodo molto lungo e difficile da trascorrere: ben presto la sua vita inizia a intrecciarsi con quella dei clienti del bar dove lavora, in particolare José: è in lui che Ana vede una via di fuga dalla sua vita difficile. Distribuito da Da Bim Distribuzione, La vendetta di un uomo tranquillo esce al cinema dal prossimo 30 marzo.

Madrid, agosto del 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro.

In particolar modo è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, trova una donna confusa e insicura e si troverà a dover affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.