La Zona è la serie originale Movistar+ che ha conquistato la Spagna già dal suo trailer ufficiale. Creato e diretto dai fratelli Jorge e Alberto Sánchez-Cabezudo, questo thriller poliziesco in 8 episodi arriva ora in Italia su Amazon Prime Video. Le prime immagini promettono una grande quantità di brividi e tensione. Eduard Fernández (attore già apprezzato in film di genere come El Niño e L’uomo dai mille volti) interpreta l’ispettore Héctor Uría. È l’unico sopravvissuto a un terrificante incidente nucleare che ha colpito Nogales, un paese nel nord della Spagna.

La Zona, trailer della serie tv Movistar

Tre anni dopo il disastro che ha sconvolto la vita della popolazione locale, Héctor viene spedito nella Zona di Esclusione, il luogo in cui sorgeva la centrale e che da allora è stato messo in quarantena. Il poliziotto deve indagare su un brutale omicidio avvenuto proprio da quelle parti, che tutti credevano ormai disabitate. Uría è chiamato ad un doloroso faccia a faccia con il proprio passato, che farà emergere segreti sepolti e sconvolgenti rivelazioni.

La Zona, serie tv spagnola arriva su Amazon Prime Video

I numerosi personaggi principali sono interpretati da celebri attori televisivi spagnoli come Álvaro Cervantes, Alba Galocha, Alexandra Jiménez, Manolo Solo, Emma Suárez, Juan Echanove, Sergio Peris-Mencheta e Carlos Bardem. Apprezzata da pubblico e critica, la serie ha vinto il Premio Feroz come miglior serie drammatica, oltre a quello come miglior attrice per la co-protagonista Emma Suárez, interprete di Marta. Lo show è stato venduto in tutti i più importanti Paesi europei (Canal+ l’ha acquistata per la Francia e ZDF per la Germania) ed è anche sbarcato negli Stati Uniti sulla rete via cavo Starz. Il primo episodio, con una formula inedita, è stato reso disponibile da Movistar+ su YouTube. La prima stagione di La Zona arriva dal 21 settembre in esclusiva per l’Italia su Amazon Prime Video.