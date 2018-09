0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni trailer italiano online per il film Disney che allieterà la notte di Halloween al cinema. Diretto da Lasse Hallström (con riprese aggiuntive di Joe Johnston), questa magica avventura in live-action è una rilettura inedita della celebre favola di E. T. A. Hoffmann, resa immortale dalle musiche di Čajkovskij. La Principessa Clara (Mackenzie Foy) è infatti chiamata a salvare il Paese dei Fiocchi di neve, il Paese dei Fiori e il Paese dei Dolci dalla minaccia del Quarto Regno.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni trailer italiano

Clara è una ragazza come tante altre. Il suo unico desiderio è una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola contenente un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita chiave, che prontamente scompare in un mondo strano e parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip (Jayden Fowora-Knight), una banda di topi e i reggenti che presiedono tre differenti Reami: il Paese dei Fiocchi di neve, il Paese dei Fiori e il Paese dei Dolci. Clara e Philip dovranno sfidare l’infausto Quarto Regno, patria della tirannica Mamma Zenzero (Helen Mirren), per recuperare la chiave e restituire armonia al mondo fantastico.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni uscita Italia: 31 ottobre

Sceneggiato da Ashleigh Powell e Tom McCarthy, il film vede nel ricco cast anche Keira Knightley, Misty Copeland, Jack Whitehall, Eugenio Derbez, Richard E. Grant e Matthew Macfadyen. Questo adattamento arriva dopo altre due versioni live-action della fiaba: George Balanchine lo schiaccianoci (1993) di Emile Ardolino con Macaulay Culkin e Lo Schiaccianoci 3D (2010) di Andrey Konchalovskiy con Elle Fanning. Distribuito da Disney, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni è al cinema dal 31 ottobre. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.