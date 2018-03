0 CONDIVISI Condividi Tweet

Loro di Sorrentino ha il suo teaser. Universal Pictures International Italy ha diffuso le prime immagini del film che il regista premio Oscar per La grande bellezza ha dedicato a Silvio Berlusconi. Protagonisti i collaboratori, gli amici, le amanti e i faccendieri che hanno fatto parte del “cerchio magico” dell’ex Cavaliere e Presidente del Consiglio, interpretato da Toni Servillo. Donne che danzano al ritmo di musica elettronica, lusso sfrenato, le coppe vinte dal Milan e il cane Dudù, i corridoi del potere: questi gli elementi che emergono dal video. Uno stile patinato e misterioso, in linea con i precedenti film del regista, che aveva già raccontato la politica italiana attraverso una delle sue figure più simboliche ed ambigue, il Giulio Andreotti di Il divo.

Loro di Sorrentino, il teaser

Paolo Sorrentino, in un’intervista alla Bbc, ha spiegato che Loro sarà un progetto più ampio, che abbraccia non soltanto la vita di Berlusconi. “Per me, un film è scoprire un mistero. E in Italia molti misteri sono legati strettamente alla chiesa, alla politica, alla mafia. Mi interessa raccontare questi mondi”, ha detto. “Il mondo ha un’idea di Berlusconi come persona molto semplice, ma studiandolo ho capito che è molto più complicato. Vorrei provare a descrivere questo personaggio complesso. Sono interessato all’uomo che sta dietro il politico. Non sono interessato agli aspetti politici. Questo film non è solo su Berlusconi. È su qualche altro italiano, persone che stavano attorno a Berlusconi, che provavano a cambiare il corso della loro vita usando Berlusconi”.

Loro di Sorrentino: uscita in sala dopo Cannes

Davvero ricco il cast del film. Oltre a Servillo nei panni del presidente di Forza Italia, Elena Sofia Ricci sarà Veronica Lario e Riccardo Scamarcio vestirà i panni di Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore pugliese condannato in primo grado a 7 anni e 10 mesi per aver organizzato le cene a casa Berlusconi con alcune escort. La sceneggiatura è stata scritta da Sorrentino con Umberto Contarello, la fotografia è di Luca Bigazzi. Prodotto da Indigo Film con Pathé e France 2 Cinéma, Loro dovrebbe arrivare al cinema a maggio perché molto probabilmente sarà in concorso al prossimo Festival di Cannes.