Loving trailer italiano ufficiale online per il nuovo film diretto da Jeff Nichols, regista di Mud e Midnight Special. Un toccante racconto basato sulla vera storia di Richard e Mildred Loving (Joel Edgerton e Ruth Negga), la prima coppia di coniugi – lui bianco, lei nera – che nell’America segregazionista del 1958 sfidò i pregiudizi diventando marito e moglie.

Un amore contrastato dalle illogiche leggi discriminatorie dell’epoca per le quali il matrimonio interrazziale era illegale. I due viaggiarono fino a Washington per sposarsi, ma furono poi costretti a subire i soprusi e le vessazioni di chi non considerava legalmente valido il loro matrimonio e fuori legge la loro storia d’amore. La coppia venne persino costretta a lasciare lo Stato (e le rispettive famiglie) per non tornare più.

A combattere per i diritti di libertà del loro amore intervenne l’American Civil Liberties Union (Unione Americana per le Libertà Civili) che permise loro di intentare una causa contro lo Stato e di lottare fino a quando il loro matrimonio non fu riconosciuto. Distribuito da Cinema S.r.l., Loving esce nelle sale dal prossimo 16 marzo.