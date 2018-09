0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’uomo che uccise Don Chisciotte ha il suo trailer italiano ufficiale. Il film maledetto di Terry Gilliam arriverà finalmente nelle sale italiane dopo il passaggio fuori concorso al Festival di Cannes 2018. Un progetto al quale l’ex Monty Python ha lavorato per quasi 30 anni. “È uno di quei sogni-incubi che non ti abbandonano mai fino a quando non termini il lavoro. Voglio far uscire questo film dalla mia vita così potrò finalmente proseguire con tutto il resto”, ha raccontato il celebre regista di La leggenda del re pescatore, L’esercito delle 12 scimmie, Brazil e Paura e delirio a Las Vegas.

L’uomo che uccise Don Chisciotte, trailer italiano online

Storia di fantasia e avventura, ispirata al leggendario protagonista del classico della letteratura di Miguel de Cervantes, L’uomo che uccise Don Chisciotte racconta le vicissitudini di Toby (Adam Driver), un giovane idealista studente di cinema. Il suo grande successo è stato una rivisitazione lirica della storia del Don Chisciotte, ambientata in un pittoresco villaggio spagnolo. Ma quei tempi sono ormai lontani; oggi è un regista pubblicitario insensibile, arrogante e sessuomane.

Corrotto dal potere dei soldi, si destreggia tra Jacqui (Olga Kurylenko), la moglie del suo capo (Stellan Skarsgård), e il suo ego. Quando un misterioso gitano lo avvicina con una vecchia copia del suo vecchio film, Toby è molto toccato e decide di partire alla ricerca del piccolo villaggio dove aveva girato tanti anni prima. Tuttavia si rende conto con orrore che il suo film ha provocato terribili conseguenze nel paese addormentato: la giovane Angelica (Joana Ribeiro), che una volta era l’innocenza in persona, ora lavora come escort di lusso, e il vecchio che interpretava Don Chisciotte (Jonathan Pryce) è diventato completamente pazzo ed è convinto di essere il “Cavaliere dalla triste figura”.

L’uomo che uccise Don Chisciotte, uscita il 27 settembre

Una serie di incidenti causa un incendio che minaccia di distruggere il villaggio. La polizia arriva da Toby, cui viene in salvo il vecchio sognatore che, scambiandolo per Sancho, suo fedele scudiero, lo trascina in giro per le campagne alla ricerca della sua donna ideale, Dulcinea. Durante la loro ricerca, Toby si ritrova faccia a faccia con i demoni, reali e immaginari, moderni e medievali. Donzelle da salvare, tornei di combattimento, giganti da uccidere e donne con la barba: realtà e fantasia si confondono in questo bizzarro viaggio dal finale fantasmagorico. Distribuito da M2 Pictures, L’uomo che uccise Don Chisciotte sarà al cinema dal 27 settembre.