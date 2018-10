0 CONDIVISI Condividi Tweet

Benvenuti nell’era delle città predatrici. Tra gigantesche metropoli trazioniste, ricordi dolorosi e fughe rocambolesche, una giovane donna misteriosa è la protagonista di un’avventura che vi lascerà senza fiato. Il nuovo trailer italiano di Macchine Mortali è un tripudio di incredibili effetti visivi e azione epica.

Il filmato rilasciato da Universal Pictures vede Hera Hilmar nei panni di Hester Shaw, l’unica in grado di poter fermare Londra. Nel futuro messo in scena dal film, infatti, siamo migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma. Nonostante gli esseri umani si siano adattati alle nuove condizioni, le città sono diventate spietate predatrici su ruote e vagano per la Terra a caccia delle città meno mobili.

Guidata dal ricordo di sua madre, Hester unisce le forze con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un esule londinese, ed Anna (Jihae), una pericolosa fuorilegge con una taglia sulla propria testa. Questo trio così diverso dà vita ad un’improbabile alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Macchine Mortali: nuovo trailer per il film

Il trailer di Macchine Mortali permette di dare uno sguardo ancora più ravvicinato al primo film di Christian Rivers, artista degli effetti speciali Premio Oscar per King Kong. Rivers, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (il team de Il Signore degli Anelli) hanno scritto la sceneggiatura di questo attesissimo adattamento. Il film è basato sul romanzo fantasy di Philip Reeve (e primo libro della tetralogia composta da Predator’s Gold, Infernal Devices e A Darkling Plain) ambientato in questo mondo post-apocalittico in cui le città “trazioniste” fuggono dalle catastrofi.

Questo trailer getta anche luce sul personaggio di Thaddeus Valentine (lo interpreta Hugo Weaving), eroe della resistenza di Londra che nasconde un passato oscuro. La sua voglia di salvare il mondo lo porta a compiere azioni che possono mettere a rischio milioni di vite.

Macchine Mortali uscita il 13 dicembre

Rivers ha descritto il suo lavoro come un mix di steampunk, Mad Max e distopia post-apocalittica. Macchine Mortali arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre, distribuito da Universal Pictures. Nel cast, oltre a Hilmar, Sheehan, Jihae e Weaving, anche Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang.