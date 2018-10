0 CONDIVISI Condividi Tweet

Malevolent trailer ufficiale online per l’horror del regista islandese Olaf de Fleur Johannesson che arriverà in streaming su Netflix a partire dal 5 ottobre. Florence Pugh e Ben Lloyd-Hughes sono i protagonisti questa haunted-house story tratta dal romanzo Hush di Eva Konstantopoulos. L’autrice ha anche scritto la sceneggiatura con lo specialista del genere Ben Ketai (The Strangers: Prey at Night, Jukai – La foresta dei suicidi, Beneath). La storia è quella di Jackson e Angela, fratello e sorella che per vivere si sono inventati una truffa davvero particolare.

Malevolent trailer dell’horror online

I due speculano su finti fenomeni paranormali. Sfruttando il dolore di chi ha vissuto un lutto recente ed è psicologicamente ed emotivamente vulnerabile, lo convincono a credere che Angela abbia la capacità di entrare in contatto con i defunti. Tutto cambia quando vengono contattati dalla signora Green (Celia Imrie), un’anziana donna che li assume per liberare una casa infestata dagli spiriti.

Giunti sul luogo, Angela e Jackson scoprono che quell’edificio sinistro è in realtà l’orfanotrofio che un tempo fu teatro di una serie di tremendi omicidi. Ben presto Angela perde il controllo della situazione e diventa sempre meno sicura di ciò che vede dinanzi ai suoi occhi. I veri orrori e il terrificante passato che si nascondono in questa casa maledetta distruggeranno le loro vite per sempre.

Malevolent film Netflix in streaming dal 5 ottobre

Prodotto da Catalyst Global Media, Sigma Films e Thruline Entertainment, Malevolent – Le voci del male fa parte del gruppetto di horror che Netflix posterà online in vista di Halloween. Tra questi, spiccano l’attesissimo Apostolo di Gareth Evans e la serie The Haunting of Hill House di Mike Flanagan, trasposizione del romanzo gotico di Shirley Jackson. Il trailer di Malevolent è qui sotto, quello italiano è invece disponibile sulla pagina ufficiale Netflix. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.