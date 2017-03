0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mal di pietre trailer italiano ufficiale online per il nuovo film di Nicole Garcia (Un beau dimanche, Tre destini, un solo amore, Quello che gli uomini non dicono), tratto dall’omonimo bestseller della scrittrice sarda Milena Agus. Un’intensa e brillante storia d’amore e di passioni ambientata negli anni ’50, magistralmente interpretata da una imperdibile Marion Cotillard nel ruolo di Gabrielle, e con Louis Garrel, Alex Brendemühl e Brigitte Roüan.

Mal di pietre trailer italiano ufficiale con Marion Cotillard

Presentato al Festival di Cannes e candidato a otto premi César (gli Oscar francesi), Mal di pietre uscirà al cinema dal prossimo 13 aprile distribuito da Good Films.

Sud della Francia, anni ’50. Gabrielle è cresciuta tra le fila della piccola borghesia agricola, dove il suo sogno di una passione assoluta fa scandalo. In un’epoca in cui il destino delle donne è il matrimonio, Gabrielle è costretta dai genitori a vivere con José, un lavoratore stagionale che ha il compito di renderla una donna rispettabile.

Gabrielle non lo ama e si sente come sepolta viva. Quando però si reca in un centro termale per curare i calcoli renali, fa la conoscenza di André Sauvage, un tenente ferito nella guerra in Indocina di cui si innamora. I due fuggono insieme e Gabrielle sarà disposta a tutto pur di vivere il suo sogno.