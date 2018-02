0 CONDIVISI Condividi Tweet

01 Distribution ha lanciato il trailer di Metti la nonna in freezer, commedia ai tempi della crisi di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. I protagonisti sono Miriam Leone e Fabio De Luigi. Lei è Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet).

Lui è Simone, il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri. Quando la nonna di Claudia improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, la ragazza pianifica una truffa con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco) per continuare ad incassare la pensione. Chiamato ad indagare sul suo conto, Simone finisce per innamorarsi perdutamente di lei.

La carriera di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi è iniziata nel 2010, quando hanno realizzato lo spoof trailer satirico Inception_Berlusconi, che in pochi giorni ha ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Da allora i due registi hanno cominciato a collaborare con La7, Rai e Sky Italia.

Nel 2012 hanno vinto il Premio Forte dei Marmi per la satira politica per il web, mentre nel 2014 hanno firmato il loro primo lungometraggio, Amore oggi, realizzato da Inception e prodotto da Sky Cinema. Trasmesso sui canali Sky e successivamente nelle sale cinematografiche, la commedia ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica.

Metti la nonna in freezer, il trailer ufficiale

Scritto da Fabio Bonifacci (Mister Felicità, Loro chi?, Benvenuto presidente!), Metti la nonna in freezer è un’irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario nell’Italia precaria e furbetta di oggi.

Tra travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie, spiccano nel cast anche i nomi di Susy Laude, Francesco Di Leva, Eros Pagni, Carlo De Ruggieri e Maurizio Lombardi. Prodotto da Francesca Cima e Nicola Giuliano di Indigo Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, il film sarà nelle sale dal 15 marzo. Ecco il trailer ufficiale.