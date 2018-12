0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se i vostri figli amano i felidi, specie se di grossa taglia, Mia e il leone bianco li catturerà sin dalla visione del trailer italiano, che trovate in fondo a quest’articolo. E questo film non potrà non piacere anche voi, che probabilmente siete cresciuti guardando Kimba di Osamu Tezuka.

L’amicizia tra una bambina e un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica è infatti al centro della storia raccontata dal regista francese Gilles de Maistre.

Mia e il leone bianco trailer italiano online

La bimba si chiama appunto Mia (a interpretarla è Daniah De Villiers) e ha 11 anni quando stringe un legame speciale con Charlie. Per tre anni, i due crescono insieme come fratelli. Almeno fino a quando lei non scopre una tremenda verità: suo padre ha deciso di vendere Charlie ai cacciatori di trofei sudafricani.

Mia e il leone bianco racconta la fuga di Mia e Charlie attraverso il Sudafrica per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone potrà vivere protetto.

Mia e il leone bianco uscita al cinema il 17 gennaio 2019

Diretto da De Maistre, il film si è avvalso della collaborazione dello zoologo Kevin Richardson, conosciuto in tutto il mondo come “l’uomo che sussurra ai leoni”. L’esperto di felidi ha infatti aperto una riserva speciale, la Dinokeng Game Reserve vicino a Pretoria, per sensibilizzare sul rischio estinzione di questa preziosa specie.

“Abbiamo deciso di sviluppare una storia di fantasia, un dramma familiare che parlasse a tutti e che tutti avrebbero voluto vedere anche per divertirsi, non solo per saperne di più sul messaggio che sta alla base della storia”. Negli ultimi 20 anni il numero di leoni africani è diminuito del 40%. Secondo alcune stime ormai rimarrebbero circa 20mila esemplari di re della savana.

Distribuito da Eagle Pictures, Mia e il leone bianco è al cinema dal 17 gennaio 2019. Se volete saperne di più, leggete il nostro approfondimento.