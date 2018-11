0 CONDIVISI Condividi Tweet

Natale a 5 stelle è la nuova commedia irriverente di Natale.

Parliamo del primo cinepanettone Netflix, che ha rilasciato il divertente trailer ufficiale che mostra il cast intento a destreggiarsi tra impegni politici, flirt e tradimenti, un misterioso cadavere e i soliti, improvvisi e ripetuti colpi di scena.

Oltre ai protagonisti Massimo Ghini e Martina Stella, nel cast troviamo anche Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi e Biagio Izzo. Parlando di bunga bunga, non poteva mancare il cameo illustre di Rocco Siffredi.

Natale a 5 stelle trailer ufficiale online

Natale a 5 stelle è stato scritto da Enrico Vanzina (che si è liberamente ispirato alla commedia Out of Order di Ray Cooney) e diretto da Marco Risi. Il film è dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, scomparso lo scorso 8 luglio all’età di 67 anni.

Il cast comprende per la maggior parte comici, dato che si parla di una commedia esilarante e scherzosa che prende per i fondelli l’attuale situazione politica italiana.

Natale a 5 stelle Netflix sfoggia il primo cinepanettone

La storia parla del premier del Belpaese che è in visita ufficiale in Ungheria. Il viaggio è in realtà un pretesto per portarsi a letto una giovane onorevole dell’opposizione. L’idillio dei due amanti viene interrotto quando si ritrovano con un cadavere nella suite del lussuoso hotel dove alloggiano.

Per non far scoppiare uno scandalo, il politico si affida al suo scaltro portaborse: ma le cose, invece di risolversi, precipitano rovinosamente.

Vanzina ha definito il film “una commedia classica, con ritmo e dialoghi frenetici”, un film “spiritoso ed elegante, assolutamente unico nella lunga collana dei film natalizi”. “Si ride in questo film – ha spiegato Risi – di noi ma soprattutto di quei politici che fanno di tutto per mascherare le loro pochezze e le loro fragilità”. Staremo a vedere.

Natale a 5 Stelle sarà disponibile su Netflix dal 7 dicembre 2018.