Nei panni di una principessa è la nuova commedia romantica e divertente di Natale.

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale che mostra il cast intento a destreggiarsi tra spassose peripezie, scambi di persona, equivoci e, allo stesso tempo, feste natalizie e alberelli decorati.

Oltre ai protagonisti Vanessa Hudgens (tornata ai tempi di High School Musical) e Sam Palladio (il Gunnar di Nashville), nel cast troviamo anche Nick Sagar (Shadowhunters: The Mortal Instruments), Mark Fleischmann e Suanne Braun.

Un parterre di attori noti soprattutto al pubblico televisivo, dato che si parla di una rom-com scherzosa e sentimentale sul gioco delle apparenze e lo switch esilarante dei ruoli. Il tutto sullo sfondo dello spirito giocoso del Natale.

Nei panni di una principessa trailer ufficiale online

Disponibile su Netflix a partire dal 16 novembre, Nei panni di una principessa racconta la storia di Stacy (Hudgens), una pasticciera di Chicago chiamata a partecipare ad una gara di dolci natalizi. Quando si reca nel fantastico regno di Belgravia, la ragazza incontra la futura principessa che… le somiglia come una goccia d’acqua.

Nei panni di una principessa, Netflix anticipa Natale

L’incontro casuale viene interpretato dalle due come un segno del destino. Così duchessa e pasticciera si scambiano di posto: la prima alla scoperta di una vita normale, da ragazza come le altre; la seconda a caccia di ricchezza, benessere e lusso di corte. Le conseguenze saranno ovviamente imprevedibili.

Il film si compone di scene esilaranti e non mancheranno tutti i simboli del Natale. La regia è stata affidata a Mike Rohl, la sceneggiatura è stata scritta da Robin Bernheim e Megan Metzger. Con le sue atmosfere dolci e i suoi colpi di scena, questo film sarà sicuramente in grado di stupire e intrattenere. Che ci dite, fan della commedia romantica e dei maglioni natalizi: che cosa ne pensate di questo film? Avete visto il trailer qui sotto? Fatecelo sapere in un commento!