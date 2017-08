0 CONDIVISI Condividi Tweet

Warner Bros. ha lanciato il nuovo trailer italiano di Justice League, il quinto cinecomics del DC Extended Universe. Per fronteggiare la minaccia di Steppenwolf, lo zio di Darkseid, e del suo esercito di Parademoni, i supereroi saranno per la prima volta uniti.

Mosso dalla ritrovata fede nel genere umano e ispirato dalle gesta altruistiche di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) chiede aiuto dell’alleata Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) per affrontare l’acerrimo nemico interpretato da Ciarán Hinds.

La squadra di metaumani sarà completata da Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher). Nonostante la formazione di un team senza precedenti di eroi, potrebbe essere tardi per salvare il pianeta Terra da un attacco di catastrofiche proporzioni.

Nel cast del film ci sono anche Jeremy Irons (Alfred), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Amy Adams (Lois Lane), Diane Lane (Martha Kent, la madre adottiva di Clark), Connie Nielsen (la Regina Ippolita), Robin Wright (Antiope, la sorella di Ippolita) e Joe Morton (il dottor Silas Stone). Le new entry sono J.K. Simmons (il commissario Gordon), Willem Dafoe (Nuidis Vulko, politico Atlantideo e consigliere di Aquaman) e Amber Heard (la regina sottomarina Mera). Julian Lewis Jones e Michael McElhatton appariranno in ruoli ancora sconosciuti.

Online il nuovo trailer italiano di Justice League

Sceneggiato da Chris Terrio, il film è stato diretto da Zack Snyder, che però ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione per motivi familiari. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Il regista degli Avengers era già stato coinvolto nel progetto quando Snyder e la moglie Deborah, produttrice del film, avevano deciso di fargli scrivere alcune scene aggiuntive da girare in Inghilterra.

Dopo il primo trailer italiano, questo secondo è la versione ridotta di quello presentato in occasione del Comic-Con di San Diego. Justice League arriverà nelle sale italiane il 16 novembre 2017.